Jundiaí está entre os municípios paulistas que aderiram ao “Auxílio-Aluguel” para mulheres vítimas de violência doméstica. O programa é do Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo contribuir para a autonomia, a proteção e o fortalecimento dos direitos das mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa prevê o pagamento de uma ajuda de custo mensal de R$ 500, pelo período inicial de seis meses, com possibilidade de renovação por mais seis meses, destinada a mulheres que precisaram se afastar do lar em razão da violência doméstica.

No município, atendimento e acompanhamento das beneficiárias são feitos pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), por meio da rede socioassistencial. Atualmente, 12 mulheres já recebem o benefício em Jundiaí, e outras quatro estão em fase de regularização da documentação para ingresso no programa que teve início no ano passado.