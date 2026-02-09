O Instituto Butantan, vinculado ao Governo de São Paulo, anunciou nesta segunda-feira (9) um pacote de investimentos de R$ 1,8 bilhão para ampliar e modernizar sua produção de vacinas e soros para atender a população brasileira por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Com os investimentos, será construída uma fábrica de vacina tetravalente contra o Papilomavírus Humano (HPV); reformada a unidade de produção e desenvolvimento de vacinas com a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) para produção do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA); construída uma nova fábrica para produção do IFA da vacina DTPa (difteria, tétano e coqueluche); e reformado o prédio de produção de soros e criação de uma nova área de envase e liofilização do produto.

Todas as obras serão feitas na área fabril já existente do Instituto. “Os investimentos fortalecem a autonomia tecnológica do Instituto Butantan e ampliam a capacidade de resposta da saúde pública, com produção nacional de vacinas. É São Paulo liderando o desenvolvimento de biotecnologias estratégicas para o país”, celebrou o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, durante a cerimônia.

