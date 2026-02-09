O consumo de bebidas alcoólicas adulteradas gera risco à saúde em geral, mas principalmente à visão. A intoxicação por metanol é um risco que o folião corre devido a oferta de bebidas ser intensa e nem sempre controlada quanto a procedência.

Os bloquinhos já estão nas ruas e o folião precisa se preocupar com algumas dicas de segurança, a exemplo do cuidado com o aparelho celular, com o cartão de crédito e também com o consumo de bebida alcoólica. Ficar de olho no copo é a principal dica para aproveitar a folia sem dor de cabeça.

Segundo a oftalmologista Regina Cele da Silveira Seixas, a ingestão de metanol pode causar danos severos e irreversíveis aos olhos. “A exposição a essa substância pode provocar desde visão turva e dor ocular até perda visual permanente e cegueira”, alerta. Os sintomas nem sempre aparecem de forma imediata, dificuldade o diagnóstico precoce e o aumento de risco de sequelas graves, irreversíveis.

A médica explica que o metanol é metabolizado pelo organismo em compostos extremamente tóxicos para o nervo óptico, estrutura essencial para a visão. Além dos riscos já conhecidos relacionados ao uso de maquiagem, sprays, espumas e glitter nos olhos, a oftalmologista reforça que o alerta sobre bebidas adulteradas deve fazer parte das orientações de saúde neste período festivo.

“Não se trata apenas de produtos que entram em contato direto com os olhos. A ingestão de metanol pode ter um impacto devastador sobre a visão”, destaca.

A recomendação é para que o consumo de bebidas ocorra de forma segura, de locais confiáveis, evitando assim produtos sem rótulos ou vendidos de forma improvisada. Náuseas, dor de cabeça intensa, tontura ou alterações visuais são alertas para a procura de atendimento médico imediato.

Casos em SP