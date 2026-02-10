Segundo dados consolidados pela Atenção Básica da Secretaria de Promoção da Saúde, Jundiaí tem, atualmente, 7.450 pacientes em acompanhamento para diabetes na rede municipal de saúde. Deste total, 2.466 convivem com diabetes tipo 1 e 4.984 com diabetes tipo 2, forma mais comum da doença. Entre os pacientes acompanhados, 4.360 são homens e 3.090 mulheres.
A maior concentração está na faixa etária acima de 60 anos, com 4.718 registros, seguida pelo grupo entre 18 e 59 anos, com 2.720 pessoas. Há ainda 11 pacientes entre 5 e 17 anos e um caso entre 2 e 5 anos.
Em comparação com 2024, houve leve aumento no número de acompanhamentos. Naquele ano, o município tinha 7.365 pacientes, sendo 2.204 com diabetes tipo 1 e 5.161 com tipo 2. Também em 2024, a maioria dos casos estava entre pessoas com 60 anos ou mais.
De acordo com a endocrinologista Mariana Soares Dalla Mariga Jorgino, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, o diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicemia no sangue. “Isso ocorre por falta de produção de insulina, resistência à ação desse hormônio ou pela associação das duas condições”, explica.
O diabetes tipo 1 tem origem, em geral, autoimune e está relacionado à ausência de produção de insulina pelo pâncreas. Já o diabetes tipo 2, responsável por 90% a 95% dos casos, está associado à obesidade e à síndrome metabólica e, muitas vezes, é diagnosticado em exames de rotina.
“O tipo 1 é mais comum na infância, mas pode surgir em qualquer idade, e costuma apresentar sintomas mais intensos, como sede excessiva, aumento da diurese, de fome e perda de peso acentuada. Já o 2 pode ser assintomático ou apresentar sintomas menos intensos, o que dificulta o diagnóstico precoce”, destaca Mariana.
O tratamento varia conforme o tipo e a gravidade da doença e pode incluir medicamentos orais, insulina e mudanças no estilo de vida. “Não há cura, mas o controle adequado permite qualidade de vida e prevenção de complicações”, diz.
Célia Regina de Moura Silva, de 62 anos, convive com o diabetes desde 2000. Ela relata que descobriu a doença quando atuava como conselheira tutelar. Após tratamento com insulina no início, hoje ela mantém a doença controlada com medicamentos e acompanhamento médico. “O trabalho era puxado e eu ficava muitas vezes sem horário para comer. Comecei a passar mal, tive tonturas e procurei um médico. “Eu gosto de me cuidar. Amo a minha vida, então busco uma alimentação saudável, bebo bastante água, como muitas verduras e faço caminhada”, afirma.
Célia Regina pratica exercícios físicos ao ar livre constantemente como forma de controle
Oferta de medicamentos
Segundo a Secretaria de Saúde, a rede municipal oferece acesso a medicamentos como Glibenclamida, Gliclazida, Metformina, além de Insulina NPH e Regular, conforme prescrição médica. Pelo programa Farmácia Popular, também estão disponíveis medicamentos como Metformina XR e Dapagliflozina, destinada a pacientes com 65 anos ou mais, conforme critérios clínicos. Gestantes com alteração glicêmica acompanhadas pelo SUS recebem ainda glicosímetros para controle da glicemia.
Além do tratamento medicamentoso, os pacientes contam com acompanhamento multiprofissional, com nutricionistas, educadores físicos e outros profissionais, voltado à adoção de hábitos saudáveis e ao controle da doença.