Segundo dados consolidados pela Atenção Básica da Secretaria de Promoção da Saúde, Jundiaí tem, atualmente, 7.450 pacientes em acompanhamento para diabetes na rede municipal de saúde. Deste total, 2.466 convivem com diabetes tipo 1 e 4.984 com diabetes tipo 2, forma mais comum da doença. Entre os pacientes acompanhados, 4.360 são homens e 3.090 mulheres.

A maior concentração está na faixa etária acima de 60 anos, com 4.718 registros, seguida pelo grupo entre 18 e 59 anos, com 2.720 pessoas. Há ainda 11 pacientes entre 5 e 17 anos e um caso entre 2 e 5 anos.

Em comparação com 2024, houve leve aumento no número de acompanhamentos. Naquele ano, o município tinha 7.365 pacientes, sendo 2.204 com diabetes tipo 1 e 5.161 com tipo 2. Também em 2024, a maioria dos casos estava entre pessoas com 60 anos ou mais.