A Prefeitura de Jundiaí está intensificando as ações de manutenção e conservação dos terminais urbanos de ônibus e reforça o pedido de apoio da população diante dos recorrentes casos de vandalismo e furtos de equipamentos, especialmente nos banheiros e bebedouros dos sete terminais da cidade.
Atualmente, a Administração Municipal está realizando a instalação de novos bebedouros em todos os terminais (Central, Eloy Chaves, Colônia, Cecap, Hortolândia, Rami e Vila Arens), com o objetivo de garantir mais conforto e dignidade aos mais de 90 mil passageiros que utilizam diariamente o transporte público. No entanto, esses equipamentos estão entre os principais alvos de vandalismo, assim como vasos sanitários, torneiras, descargas, portas, fechaduras e pias dos banheiros.
Sempre que ocorrem danos ou furtos, a Guarda Municipal de Jundiaí é acionada, e os reparos são realizados conforme a disponibilidade de materiais e equipes. Em todo o ano de 2025, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) registrou 946 acionamentos para manutenção nos terminais, o que representa uma média de 2,5 ocorrências por dia. O mês de dezembro concentrou o maior número de registros, com 134 casos.
A prefeitura orienta que, ao presenciar atos de vandalismo ou furto, a população acione imediatamente a Guarda Municipal de Jundiaí pelos telefones 153 ou (11) 4492-9060. Também é possível registrar a ocorrência por meio do aplicativo “153 Jundiaí”, que permite o envio de mensagens, fotos e vídeos, contribuindo para a identificação dos responsáveis e a preservação dos espaços públicos.