A Prefeitura de Jundiaí está intensificando as ações de manutenção e conservação dos terminais urbanos de ônibus e reforça o pedido de apoio da população diante dos recorrentes casos de vandalismo e furtos de equipamentos, especialmente nos banheiros e bebedouros dos sete terminais da cidade.

Atualmente, a Administração Municipal está realizando a instalação de novos bebedouros em todos os terminais (Central, Eloy Chaves, Colônia, Cecap, Hortolândia, Rami e Vila Arens), com o objetivo de garantir mais conforto e dignidade aos mais de 90 mil passageiros que utilizam diariamente o transporte público. No entanto, esses equipamentos estão entre os principais alvos de vandalismo, assim como vasos sanitários, torneiras, descargas, portas, fechaduras e pias dos banheiros.