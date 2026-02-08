A Polícia Militar Rodoviária realizou, na noite de sábado (7), uma operação especial de fiscalização nas rodovias da região de Campinas e Itupeva, como parte das ações de pré-Carnaval 2026. Durante a ação, foram aplicados 64 testes de etilômetro passivo e seis testes de etilômetro ativo. Sete motoristas foram autuados por se recusarem a realizar o teste do bafômetro. Ao todo, 24 veículos foram fiscalizados. A operação resultou ainda na lavratura de 56 autos de infração de trânsito, sendo 25 durante abordagens e 31 à revelia. Quatro documentos foram recolhidos e um veículo acabou removido ao pátio.

A fiscalização foi realizada pelo 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (4º BPRv), por meio da 3ª Companhia e 2º Pelotão, em dois períodos: das 19h30 às 23h e da 1h às 3h. Os trabalhos ocorreram na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no km 77,430, pista norte, em Itupeva, e na Rodovia Santos Dumont (SP-075), no km 60,800, pista sul, em Campinas.

Segundo a Polícia Rodoviária, o objetivo principal da operação foi combater a combinação de álcool e direção, além de fiscalizar outras infrações que colocam em risco a segurança no trânsito. Durante as abordagens, os motoristas também receberam orientações sobre a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo e sobre os riscos do uso do celular ao volante.