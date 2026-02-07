07 de fevereiro de 2026
JUNDIAÍ

Homem é preso pela Força Tática por porte ilegal de arma

Por Da Redação | Jornal de Jundiaí
os policiais localizaram um revólver calibre 32 com quatro munições intactas escondido sob o painel
Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite de sexta-feira (6), durante patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar na avenida da Uva, em Jundiaí. A ocorrência foi atendida por equipes do 11º BPM/I.

Segundo a Polícia Militar, os policiais avistaram um veículo estacionado na via com um indivíduo em seu interior e decidiram realizar a abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém o nervosismo apresentado pelo homem chamou a atenção da equipe. Questionado, ele confessou que havia uma arma de fogo no interior do veículo.

Na busca veicular, os policiais localizaram um revólver calibre 32 com quatro munições intactas, escondido sob o painel, próximo ao assoalho. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao homem, que teve seus direitos constitucionais informados no local.

O indiciado foi encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí. O delegado ratificou a prisão e arbitrou fiança no valor de R$ 2.700. Após o pagamento, o homem foi liberado e responderá ao processo em liberdade.

