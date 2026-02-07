Um homem que estava foragido do sistema prisional foi capturado pela Polícia Militar na madrugada de sexta-feira (6), durante patrulhamento no bairro Vila Ana, em Jundiaí. A ação foi realizada por equipes do 11º BPM/I, com apoio do Comando de Grupo Patrulha (CGP).

De acordo com a PM, os policiais avistaram dois indivíduos descendo do bairro, área conhecida pelo comércio e uso de drogas, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Um dos abordados apresentou documentação regular, enquanto o outro afirmou não portar documentos e forneceu informações pessoais inconsistentes, o que levantou suspeitas da equipe.

Diante da situação, foi solicitado apoio do CGP e da equipe de inteligência (P2) para aprofundar a verificação dos dados. Após consulta por meio de sistemas de monitoramento e reconhecimento, os policiais constataram que o homem havia fornecido identidade falsa e identificaram que ele estava evadido do sistema prisional desde 2024 e possuía diversas anotações criminais.