Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (6) após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vale Verde, em Cabreúva. A ação foi atendida por uma equipe da Polícia Militar do 11º BPM/I, após chamado feito via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Segundo a PM, a solicitante informou que seu companheiro havia quebrado diversos pertences dentro da residência, o que a deixou com medo e motivou o pedido de apoio policial. Quando a equipe chegou ao endereço, localizado na rua das Palmeiras, o suspeito não estava no local. Os policiais permaneceram com a vítima por alguns minutos, colhendo informações e prestando orientações.

Durante o atendimento, o homem retornou à residência visivelmente alterado e passou a agir de forma agressiva, arremessando uma garrafa ao chão próximo à viatura policial. Mesmo após a orientação para se acalmar, o indivíduo se exaltou ainda mais e passou a ofender os policiais.