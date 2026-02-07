07 de fevereiro de 2026
SURTOU

Confusão em casa termina com homem preso por desacato

Por Da Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Além de quebrar pertences em casa, acusado jogou uma garrafa próximo aos polícias
Além de quebrar pertences em casa, acusado jogou uma garrafa próximo aos polícias

Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (6) após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vale Verde, em Cabreúva. A ação foi atendida por uma equipe da Polícia Militar do 11º BPM/I, após chamado feito via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Segundo a PM, a solicitante informou que seu companheiro havia quebrado diversos pertences dentro da residência, o que a deixou com medo e motivou o pedido de apoio policial. Quando a equipe chegou ao endereço, localizado na rua das Palmeiras, o suspeito não estava no local. Os policiais permaneceram com a vítima por alguns minutos, colhendo informações e prestando orientações.

Durante o atendimento, o homem retornou à residência visivelmente alterado e passou a agir de forma agressiva, arremessando uma garrafa ao chão próximo à viatura policial. Mesmo após a orientação para se acalmar, o indivíduo se exaltou ainda mais e passou a ofender os policiais.

Com isso, os agentes deram voz de prisão em flagrante pelo crime de desacato. O homem resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio conduzido.

O casal foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição das autoridades policiais.

