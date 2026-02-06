Monteiro atua na Defesa Civil estadual desde 2023 e ocupava o cargo de coordenador adjunto de Proteção e Defesa Civil. Durante sua carreira participou de ações como os deslizamentos de São Sebastião, em 2023, e as enchentes do Rio Grande do Sul, em 2024, além de representar o Governo de São Paulo em eventos internacionais voltados à gestão de crises e emergências.

O coronel Rinaldo de Araújo Monteiro assume o cargo de chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Ele sucede o coronel PM Henguel Ricardo Pereira, que foi nomeado secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

O coronel é bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e em Direito, além de pós-graduado em Gestão Pública. Possui ainda mestrado e doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Carreira

Natural de Cunha, no Vale do Paraíba, o coronel Rinaldo de Araújo Monteiro ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1991 e, ao longo de sua carreira, atuou em diversas unidades operacionais, incluindo companhias de policiamento territorial, força tática e policiamento ambiental, tendo sido Comandante do 3° Batalhão de Policiamento Ambiental.

Foi coordenador regional de Proteção e Defesa Civil do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira e atuou como diretor do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil. Também foi chefe de gabinete da Casa Militar, participando da articulação institucional e da coordenação de ações estratégicas relacionadas à proteção e defesa civil em âmbito estadual.