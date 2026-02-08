O número de famílias atendidas pelo auxílio moradia em Jundiaí aumentou 28% chegando a 275 beneficiários em 2026. Entre 2024 e 2025, aproximadamente 60 novas famílias passaram a receber o benefício, segundo dados da Secretaria de Habitação. Atualmente, a maior concentração de famílias atendidas está nos bairros Jardim Santa Gertrudes, São Camilo e Jardim Tamoio. O valor do auxílio é de R$ 850 mensais por família.
Segundo a Prefeitura, o benefício é concedido a famílias que residiam em áreas classificadas como de risco, com base em laudos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), além de imóveis interditados pela Defesa Civil. Também são incluídos casos relacionados a intervenções urbanísticas, como abertura de vias, requalificação de vielas e obras estruturais.
Acesso à moradia
As famílias que recebem o auxílio moradia têm prioridade nos processos de indicação para programas habitacionais. Os beneficiários podem ser incluídos em iniciativas federais, como o Minha Casa, Minha Vida, programas estaduais por meio da CDHU, além de projetos municipais.
Entre os empreendimentos previstos está o Residencial Recanto Novo, no Jardim Tamoio, que deve entregar 26 casas em 2026. Além disso, famílias atendidas pelo auxílio poderão ser contempladas em cinco empreendimentos particulares, construídos em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação, que somam 1.624 apartamentos. Pela legislação vigente, 10% das unidades serão destinadas à secretaria, sendo que 50% desse percentual pode ser direcionado a famílias que recebem o auxílio moradia.
Segundo a secretária de Habitação, Kelly Galbieri, o aumento no número de famílias atendidas reflete a demanda reprimida por moradia no município. “São muitas famílias esperando por habitação, e Jundiaí ficou mais de oito anos sem avanços significativos nessa política”, afirmou. Ainda de acordo com a secretária, o avanço da política habitacional também impacta os gastos públicos. “À medida que conseguimos reduzir o número de famílias dependentes do auxílio moradia, parte dos recursos pode ser direcionada para novos investimentos em habitação com recursos municipais”, declarou.
Novas moradias
As obras do Residencial dos Cravos seguem em andamento. O Cravos III apresenta 13% de execução, enquanto o Cravos IV está com 14%. As inscrições para esses empreendimentos foram encerradas no dia 6 de fevereiro de 2026. Conforme a legislação, alguns empreendimentos podem ser utilizados para atendimento de famílias que recebem auxílio moradia, o que não se aplica ao Residencial dos Cravos.
Em 2026, a Prefeitura prevê a abertura de um novo edital de inscrições para unidades habitacionais nos bairros Medeiros, Jardim Caçula, Bairro do Castanho e Jardim Santa Gertrudes, com quantidade de imóveis a ser divulgada posteriormente.