Segundo a Prefeitura, o benefício é concedido a famílias que residiam em áreas classificadas como de risco, com base em laudos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), além de imóveis interditados pela Defesa Civil. Também são incluídos casos relacionados a intervenções urbanísticas, como abertura de vias, requalificação de vielas e obras estruturais.

O número de famílias atendidas pelo auxílio moradia em Jundiaí aumentou 28% chegando a 275 beneficiários em 2026. Entre 2024 e 2025, aproximadamente 60 novas famílias passaram a receber o benefício, segundo dados da Secretaria de Habitação. Atualmente, a maior concentração de famílias atendidas está nos bairros Jardim Santa Gertrudes, São Camilo e Jardim Tamoio. O valor do auxílio é de R$ 850 mensais por família.

As famílias que recebem o auxílio moradia têm prioridade nos processos de indicação para programas habitacionais. Os beneficiários podem ser incluídos em iniciativas federais, como o Minha Casa, Minha Vida, programas estaduais por meio da CDHU, além de projetos municipais.

Entre os empreendimentos previstos está o Residencial Recanto Novo, no Jardim Tamoio, que deve entregar 26 casas em 2026. Além disso, famílias atendidas pelo auxílio poderão ser contempladas em cinco empreendimentos particulares, construídos em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação, que somam 1.624 apartamentos. Pela legislação vigente, 10% das unidades serão destinadas à secretaria, sendo que 50% desse percentual pode ser direcionado a famílias que recebem o auxílio moradia.

Segundo a secretária de Habitação, Kelly Galbieri, o aumento no número de famílias atendidas reflete a demanda reprimida por moradia no município. “São muitas famílias esperando por habitação, e Jundiaí ficou mais de oito anos sem avanços significativos nessa política”, afirmou. Ainda de acordo com a secretária, o avanço da política habitacional também impacta os gastos públicos. “À medida que conseguimos reduzir o número de famílias dependentes do auxílio moradia, parte dos recursos pode ser direcionada para novos investimentos em habitação com recursos municipais”, declarou.