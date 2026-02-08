A gratidão é um sentimento benéfico para nós Espíritos, que se reflete em nosso corpo material. É uma virtude, um excelente hábito, que nos transforma em seres melhores e consequentemente o mundo em um lugar melhor. Conforme nos fala Joana de Angelis: “A gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas.”Ser grato é um estado de espírito, não demanda cursos, estudo ou investimento material. É algo desenvolvido a partir do exercício diário no qual vamos aprimorando harmonia íntima, paz e uma relação profunda de sintonia plena com a Espiritualidade Superior e, portanto, com Deus.

A Doutrina Espírita nos orienta que devemos ser gratos não somente pelas coisas boas, mas por tudo que ocorre em nossas existências, inclusive pelas adversidades que passamos. A reencarnação é um ato de extremo amor do Criador, é uma oportunidade que nos é oferecida de recomeçar e, portanto, devemos agradecer esse retorno à existência física e suas infinitas possibilidades de nos reconstruir e crescer. Tudo o que ocorre conosco é para o nosso aprendizado e evolução, nós é que muitas vezes não conseguimos enxergar, devido à nossa míope visão do todo.

A vida nos oferece muitos motivos para agradecer, quando somos gratos, nos tornamos felizes e, pela lei de sintonia, atraímos o que o há de melhor. Quando ficamos insatisfeitos com o que somos ou possuímos, geramos sentimentos negativos, nos sintonizamos com energias também negativas e inferiores, que atrapalham o nosso progresso.Qualquer coisa pode ser motivo para reclamar ou agradecer, o que fará toda a diferença em nossas vidas será a nossa escolha. Assim, todos podemos e devemos mudar a sintonia da reclamação para o agradecimento.

Estudos científicos demonstram que sentimentos bons, como o da gratidão, fazem o nosso corpo liberar substâncias anti estresse, como serotoninas e endorfinas, que são benéficas para a nossa saúde integral, proporcionando tranquilidade, reduzindo a ansiedade, o medo e as fobias. Já sentimentos ruins como a ingratidão, raiva e revolta, liberaram hormônios do estresse, como a adrenalina e cortisol, que em excesso, fazem mal à nossa saúde física e mental.

A gratidão é o remédio do Espírito e o sentimento de seres elevados. Com a disciplina, controle dos nossos pensamentos e atitudes, abandono do costume de reclamar e foco no propósito da vida, entramos em conexão direta com os planos elevados e passamos a ter uma postura otimista da nossa existência e do mundo. Divaldo nos fala que: “A gratidão, além do bem-estar que produz, faz com que o indivíduo passe a perceber o seu próximo com o sentimento do amor. Quando alguém te faz um bem, agradeça e faça, então, o bem a outrem. A gratidão é generosa.”

Chico Xavier nos ensina que devemos ser gratos sempre: “Aprendi a agradecer a Deus por todas as coisas. As lutas me ensinaram a ser forte. As dificuldades me ensinaram a ser grande. E em todos os momentos, Deus me ensinou a viver. Seja sorrindo, seja chorando, é Deus nos fazendo crescer.”

Eduardo Battel é médico urologista, expositor Espírita e Coordenador da Liga de Medicina e Espiritualidade da FMJ