A Prefeitura de Jundiaí realizou o reordenamento de cabos na rua Centenário, localizada entre as Vilas Comercial e Maringá. O programa tem como objetivo aumentar a segurança da população e melhorar a estética visual dos bairros, por meio da retirada de cabos inativos, a organização da fiação existente e a adequação das instalações nos postes, reduzindo os riscos à população e qualificando o espaço urbano.
A ação é realizada em parceria entre a Prefeitura, a concessionária de energia CPFL Piratininga e empresas de telecomunicações que atuam no município, e integra um conjunto de medidas voltadas à melhoria da segurança, da organização urbana e da estética da cidade.
De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, a manutenção e o ordenamento da fiação são fundamentais para garantir a segurança de pedestres e motoristas. “Esse trabalho preventivo evita acidentes, melhora a paisagem urbana e garante mais organização nos espaços públicos. É uma ação que reflete diretamente na qualidade de vida da população”, destacou.
Nas últimas duas semanas, os trabalhos estiveram concentrados nas vias com maior fluxo de pedestres e veículos. A partir de agora, as equipes avançam para as vias adjacentes. O reordenamento está previsto para alcançar cerca de 2 mil postes na região Sul da cidade.