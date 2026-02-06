A Prefeitura de Jundiaí realizou o reordenamento de cabos na rua Centenário, localizada entre as Vilas Comercial e Maringá. O programa tem como objetivo aumentar a segurança da população e melhorar a estética visual dos bairros, por meio da retirada de cabos inativos, a organização da fiação existente e a adequação das instalações nos postes, reduzindo os riscos à população e qualificando o espaço urbano.

A ação é realizada em parceria entre a Prefeitura, a concessionária de energia CPFL Piratininga e empresas de telecomunicações que atuam no município, e integra um conjunto de medidas voltadas à melhoria da segurança, da organização urbana e da estética da cidade.

