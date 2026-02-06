06 de fevereiro de 2026
Suspeito de roubar dois motoristas e esfaquear um deles é preso

Por Fábio Estevam | Polícia
O suspeito foi preso temporariamente e indiciado por roubo
Um homem suspeito de assaltar dois motoristas de aplicativo nos dias 16 e 17 de janeiro, em Jundiaí, e de esfaquear uma das vítimas durante um dos roubos, foi preso nesta quinta-feira (5) por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

De acordo com as investigações, o criminoso solicitou corridas por meio do aplicativo e, após embarcar nos veículos, anunciou o assalto. Em uma das ações, o motorista reagiu e acabou ferido por golpe de faca. O bandido fugiu levando dinheiro e outros objetos de valor.

Após apuração dos fatos, a DIG conseguiu identificar um suspeito dos crimes e solicitou à Justiça um mandado de prisão temporária, que foi cumprido nesta quinta-feira, na residência do investigado.

O homem foi indiciado por roubo, e a Polícia Civil informou que irá representar pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, para que ele permaneça preso durante o andamento do processo.

