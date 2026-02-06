Os golpes digitais estão entre as principais denúncias registradas pelo Procon Jundiaí e apresentaram um aumento de quase 30% em 2025 em comparação com o ano anterior. Entre as ocorrências mais frequentes estão as fraudes bancárias, que lideram o volume de reclamações, seguidas pelos golpes de phishing, quando criminosos utilizam links, mensagens ou páginas falsas para obter dados pessoais, e pelas fraudes baseadas em engenharia social, que incluem simulações de voz e o uso de tecnologias como deepfake.
Em 2024, o Procon Jundiaí contabilizou 1.944 reclamações relacionadas à área financeira. Desse total, 217 registros envolveram casos de clonagem, fraude, furto ou roubo, enquanto 1.727 reclamações foram referentes a cobranças por serviços ou produtos não contratados, não reconhecidos ou não solicitados pelos consumidores.
Já em 2025, o número total de reclamações aumentou para 2.533 registros. Desse volume, 223 casos estavam relacionados a clonagem, fraude, furto ou roubo, e 2.310 reclamações envolveram cobranças indevidas por serviços ou produtos não contratados, não reconhecidos ou não solicitados, confirmando a tendência de crescimento desse tipo de golpe.
LEIA MAIS:
- Prefeitura alerta para golpe de boletos enviados por aplicativos
- Nove em cada dez pessoas já foram alvo de tentativas de golpes
Diante desse cenário, o Procon Jundiaí reforça a importância da prevenção e da atenção por parte dos consumidores. A orientação é desconfiar de mensagens, e-mails ou ligações suspeitas, evitar clicar em links encurtados ou desconhecidos e nunca fornecer dados pessoais ou bancários sem a devida confirmação. Mesmo quando a ligação aparenta ser de alguém conhecido, é necessário cautela, já que a voz pode ser simulada por meio de tecnologia; nesses casos, a recomendação é desligar e buscar contato direto pelos canais oficiais.
De acordo com o diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale, os golpistas estão utilizando recursos tecnológicos cada vez mais sofisticados para enganar as pessoas. Por isso, ele alerta que é fundamental não agir por impulso, desconfiar de situações fora do padrão e sempre confirmar as informações por meios oficiais antes de fornecer qualquer dado pessoal ou financeiro.
O Procon Jundiaí tem atendimento presencial rua Barão de Jundiaí, 153 – Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.