Os golpes digitais estão entre as principais denúncias registradas pelo Procon Jundiaí e apresentaram um aumento de quase 30% em 2025 em comparação com o ano anterior. Entre as ocorrências mais frequentes estão as fraudes bancárias, que lideram o volume de reclamações, seguidas pelos golpes de phishing, quando criminosos utilizam links, mensagens ou páginas falsas para obter dados pessoais, e pelas fraudes baseadas em engenharia social, que incluem simulações de voz e o uso de tecnologias como deepfake.

Em 2024, o Procon Jundiaí contabilizou 1.944 reclamações relacionadas à área financeira. Desse total, 217 registros envolveram casos de clonagem, fraude, furto ou roubo, enquanto 1.727 reclamações foram referentes a cobranças por serviços ou produtos não contratados, não reconhecidos ou não solicitados pelos consumidores.

Já em 2025, o número total de reclamações aumentou para 2.533 registros. Desse volume, 223 casos estavam relacionados a clonagem, fraude, furto ou roubo, e 2.310 reclamações envolveram cobranças indevidas por serviços ou produtos não contratados, não reconhecidos ou não solicitados, confirmando a tendência de crescimento desse tipo de golpe.