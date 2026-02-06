“A utilização de um canal com selo de verificação oficial fortalece a credibilidade institucional e dissipa dúvidas quanto à origem da mensagem, conferindo a necessária segurança ao intimado”, explicou o coordenador do SP Mobile, delegado Rodolfo Latif Sebba.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo firmou parceria com a empresa de tecnologia Meta para o envio de notificações para celulares com restrição criminal. A iniciativa prevê que a Polícia Civil realize o disparo das intimações por um número verificado, oferecendo segurança e proporcionando maior credibilidade, além de reparar entraves técnicos.

A implementação da nova tecnologia visa superar obstáculos enfrentados nas etapas anteriores, além de ampliar a confiança do cidadão. A parceria também estabelece o emprego da Interface de Programação de Aplicações, da Meta, para assegurar a efetividade das notificações, contornando os bloqueios automáticos (spam) que estavam comprometendo e restringindo o avanço dos trabalhos.

A partir da parceria, cerca de 2 mil notificações estão sendo encaminhadas nesta semana para celulares com queixas criminais. Os intimados deverão comparecer à delegacia indicada no documento dentro do prazo estabelecido para prestar esclarecimentos.

A iniciativa faz parte do programa SP Mobile, que é o primeiro sistema do estado a integrar, de forma estruturada, ações de prevenção e repressão a furtos e roubos de celulares, fortalecendo o enfrentamento ao crime organizado e ampliando a segurança da população. O objetivo é dificultar a circulação de aparelhos com restrição ou de origem criminosa que foram reativados por terceiros. Criado em junho do ano passado, o programa já recuperou 17,5 mil celulares, restituiu 5,9 mil aparelhos às vítimas e enviou mais de 5,4 mil notificações.

Como proceder ao receber uma notificação