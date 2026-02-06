O programa conta atualmente com câmeras leitoras de placa, equipamento de reconhecimento facial e dispositivos de monitoramento em tempo real, em uma rede que integra câmeras e sensores de órgãos públicos e privados.

O Muralha Paulista, programa inédito do Governo de São Paulo que utiliza 94 mil câmeras em mais 300 municípios em um dos maiores sistemas de vigilância e inteligência em segurança pública no país, não se restringe ao uso de radares e imagens de órgãos públicos. Qualquer cidadão ou empresa pode integrar sua câmera ao sistema e colaborar para tornar o estado mais seguro.

As imagens colhidas pelo Muralha Paulista são cruzadas com os dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão e utilizam reconhecimento facial para identificar automaticamente foragidos da Justiça. Também são uma importante ferramenta para localizar pessoas desaparecidas e veículos furtados ou roubados por meio da leitura e análise de placas.

Em 2025, o Estado de São Paulo registrou queda nos principais índices criminais, com os menores registros da história para roubos, homicídios, latrocínios, roubo de veículo e roubo de carga. Todos os crimes ligados ao patrimônio tiveram queda na comparação com o ano de 2024.

Segundo o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle, tenente-coronel Rodrigo Vilardi, a queda dos indicadores de criminalidade está diretamente relacionada ao posicionamento estratégico das câmeras do Muralha Paulista. “A tecnologia restringe rotas de fuga, dificulta a movimentação dos criminosos e aumenta a capacidade de resposta das forças de segurança. Uma vez identificados e presos, os autores deixam de reincidir nesses tipos de crimes”, comentou.

Como faço para colocar minhas câmeras no Muralha Paulista?