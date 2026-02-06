06 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VIGILÂNCIA

Saiba como integrar sua câmera ao Muralha Paulista

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Governo de SP
Programa conta com 94 mil câmeras em mais 300 municípios
Programa conta com 94 mil câmeras em mais 300 municípios

O Muralha Paulista, programa inédito do Governo de São Paulo que utiliza 94 mil câmeras em mais 300 municípios em um dos maiores sistemas de vigilância e inteligência em segurança pública no país, não se restringe ao uso de radares e imagens de órgãos públicos. Qualquer cidadão ou empresa pode integrar sua câmera ao sistema e colaborar para tornar o estado mais seguro.

O programa conta atualmente com câmeras leitoras de placa, equipamento de reconhecimento facial e dispositivos de monitoramento em tempo real, em uma rede que integra câmeras e sensores de órgãos públicos e privados.

LEIA MAIS:

As imagens colhidas pelo Muralha Paulista são cruzadas com os dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão e utilizam reconhecimento facial para identificar automaticamente foragidos da Justiça. Também são uma importante ferramenta para localizar pessoas desaparecidas e veículos furtados ou roubados por meio da leitura e análise de placas.

Em 2025, o Estado de São Paulo registrou queda nos principais índices criminais, com os menores registros da história para roubos, homicídios, latrocínios, roubo de veículo e roubo de carga. Todos os crimes ligados ao patrimônio tiveram queda na comparação com o ano de 2024.

Segundo o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle, tenente-coronel Rodrigo Vilardi, a queda dos indicadores de criminalidade está diretamente relacionada ao posicionamento estratégico das câmeras do Muralha Paulista. “A tecnologia restringe rotas de fuga, dificulta a movimentação dos criminosos e aumenta a capacidade de resposta das forças de segurança. Uma vez identificados e presos, os autores deixam de reincidir nesses tipos de crimes”, comentou.

Como faço para colocar minhas câmeras no Muralha Paulista?

A eficiência do programa Muralha Paulista está ligada à tecnologia empregada pelo Governo de São Paulo aliada à colaboração da população.

Todas as câmeras que filmam logradouros públicos de empresas privadas e de pessoas físicas podem ser integradas com o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública e ajudar a monitorar as ruas.

Quem quiser colaborar com o programa pode se inscrever. É preciso acessar o link https://www.muralhapaulista.sp.gov.br/, pedir para cadastrar sua câmera, fazer o login usando sua conta Gov.br e seguir o passo a passo:

  • Informe o link do protocolo stream e o endereço de instalação da câmera. Cada pessoa pode cadastrar até 10 câmeras por vez.
  • Após o cadastro, é só aceitar o termo que autoriza o uso das imagens captadas.

Para mais informações, acesse: inteligenciacontraocrime.sp.gov.br

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários