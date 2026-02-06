Os novos profissionais passam a atender a partir do dia 25 de fevereiro, ampliando a oferta regular de consultas nas especialidades de cardiologia, neurologia adulta, endocrinologia, neuropediatria, ortopedia, gastrologia, proctologia e urologia, sendo áreas com alta demanda na rede municipal.

A Prefeitura de Jundiaí amplia a oferta de atendimentos especializados na rede municipal de saúde com a contratação de novos médicos por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro). A medida possibilitará a realização de mais de 3 mil consultas especializadas ao longo do trimestre, fortalecendo a capacidade de atendimento do Núcleo Integrado de Saúde (NIS) e contribuindo para a redução das filas de espera.

Dentro desse reforço assistencial, o programa “Saúde em Dia” terá uma nova etapa com atendimentos realizados aos sábados, no período de 7 de março a 30 de maio, no NIS. A iniciativa complementa a ampliação da oferta regular, facilitando o acesso de pacientes que têm dificuldade de comparecer às consultas durante a semana.

A estimativa é de um acréscimo superior a mil consultas mensais, resultado direto da contratação dos profissionais via Cismetro, ampliando a capacidade de resposta da rede municipal diante das demandas reprimidas.

“A ampliação integra a estratégia contínua do programa ‘Saúde em Dia’, que busca dar mais agilidade ao atendimento, ampliar o acesso a consultas e exames especializados e oferecer um cuidado mais resolutivo à população. O apoio do Cismetro é fundamental para acelerar o atendimento nas especialidades com maior demanda e reduzir o tempo de espera dos pacientes”, afirma a secretária municipal de Promoção da Saúde, Márcia Facci.