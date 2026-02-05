Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jundiaí apreenderam 20 kg de drogas, entre cocaína, crack e maconha, em um barraco de madeira no bairro Vila Real, em Várzea Paulista, na tarde desta quarta-feira (4). Ninguém foi preso.

Os investigadores receberam informações de que o barraco estaria sendo utilizado para o armazenamento de grande quantidade de entorpecentes, destinados à posterior distribuição em pontos de tráfico da região.

A equipe realizou uma incursão por uma trilha em área de mata, mas chegando ao local não encontraram ninguém. No interior do barraco, os policiais localizaram sete sacos contendo cocaína, além de tijolos de crack e de maconha, e porções de crack já prontas para a venda.