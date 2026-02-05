05 de fevereiro de 2026
O PASSAGEIRO SALVOU

Motociclista passa mal e é socorrido por PMs na rodovia

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O motofretista foi atendido no acostamento e socorrido ao hospital
O motofretista foi atendido no acostamento e socorrido ao hospital

Policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão socorreram um motofretista que passou mal enquanto trafegava com um passageiro, na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí, na quarta-feira (4).

Durante patrulhamento, os policiais perceberam um homem no acostamento fazendo sinais de socorro. Ao pararem a viatura, os militares se depararam com dois homens, sendo que um deles estava caído no chão, ao lado de uma motocicleta tombada.

O passageiro relatou que, enquanto seguiam pela rodovia, o condutor começou a passar mal, perdeu o controle da motocicleta e quase caiu. Ele conseguiu segurar o guidão e conduzir o veículo até o acostamento, onde parou em segurança e pediu ajuda aos patrulheiros.

Os policiais iniciaram os primeiros socorros, utilizando técnicas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para avaliar possíveis riscos imediatos à vida da vítima. Paralelamente, foi acionado o serviço de resgate da concessionária da rodovia, que compareceu ao local e deu continuidade ao atendimento.

O motofretista foi encaminhado ao hospital em estado estável para avaliação médica.

