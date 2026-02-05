Policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão socorreram um motofretista que passou mal enquanto trafegava com um passageiro, na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí, na quarta-feira (4).

Durante patrulhamento, os policiais perceberam um homem no acostamento fazendo sinais de socorro. Ao pararem a viatura, os militares se depararam com dois homens, sendo que um deles estava caído no chão, ao lado de uma motocicleta tombada.

O passageiro relatou que, enquanto seguiam pela rodovia, o condutor começou a passar mal, perdeu o controle da motocicleta e quase caiu. Ele conseguiu segurar o guidão e conduzir o veículo até o acostamento, onde parou em segurança e pediu ajuda aos patrulheiros.