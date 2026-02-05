Um ladrão condenado a cumprir pena em regime fechado foi capturado por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), na Vila Real, em Itatiba, na noite desta quinta-feira (5), após cair da motocicleta durante uma tentativa de fuga. Um segundo homem que estava com ele também foi preso por tráfico de drogas, já que a dupla transportava dezenas de porções de maconha.

Os GMs Marco Aurélio, J. Souza, Carneiro e Correia realizavam patrulhamento pela rua Nassad Nazar, área conhecida pelo comércio de entorpecentes, quando avistaram dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita.

Ao receberem ordem de parada, os suspeitos desobedeceram e iniciaram fuga. No entanto, devido à chuva, o condutor perdeu o controle da moto, caiu e deslizou pelo asfalto, encerrando rapidamente a tentativa de evasão.