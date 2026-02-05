05 de fevereiro de 2026
GUARDA MUNICIPAL

Ladrão cai de moto durante fuga e é preso junto com o amigo

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Os guardas foram no encalço e prenderam a dupla
Os guardas foram no encalço e prenderam a dupla

Um ladrão condenado a cumprir pena em regime fechado foi capturado por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), na Vila Real, em Itatiba, na noite desta quinta-feira (5), após cair da motocicleta durante uma tentativa de fuga. Um segundo homem que estava com ele também foi preso por tráfico de drogas, já que a dupla transportava dezenas de porções de maconha.

Os GMs Marco Aurélio, J. Souza, Carneiro e Correia realizavam patrulhamento pela rua Nassad Nazar, área conhecida pelo comércio de entorpecentes, quando avistaram dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita.

Ao receberem ordem de parada, os suspeitos desobedeceram e iniciaram fuga. No entanto, devido à chuva, o condutor perdeu o controle da moto, caiu e deslizou pelo asfalto, encerrando rapidamente a tentativa de evasão.

Mesmo após a queda, ambos ainda tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e detidos, sendo necessário o uso de força física para contê-los.

Durante a abordagem, os guardas encontraram diversas porções de maconha. Em consulta aos antecedentes criminais, foi constatado que um dos detidos era procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Os dois foram encaminhados à delegacia, onde acabaram presos por tráfico de drogas, sendo que o indivíduo procurado teve o mandado judicial cumprido, permanecendo à disposição da Justiça.

