Jundiaí foi contemplada com investimento de R$1 milhão do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Bairro Paulista Cidades Sustentáveis, voltado à promoção de melhorias urbanas, sustentabilidade e qualidade de vida nos municípios paulistas. Os recursos serão destinados à requalificação de área pública no Jardim São Camilo, uma das regiões que historicamente demandam ações estruturantes do poder público.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, o investimento do Governo do Estado no Jardim São Camilo representa um passo muito importante para Jundiaí. “Estamos falando de um bairro que aguarda respostas efetivas do poder público há décadas. Esse recurso nos permite avançar em um projeto que une urbanização, lazer, segurança e dignidade para as famílias, sempre com foco no desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida da população.”
A autorização do convênio foi anunciada na manhã de quinta-feira (4), durante cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, além do prefeito Gustavo Martinelli e da secretária de Habitação de Jundiaí, Kelly Cristina Galbieri.
O projeto apresentado por Jundiaí prevê obras de área de lazer com infraestrutura básica, integradas às ações de contenção de encostas já contempladas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, além de um plano de bairro que envolve a regularização fundiária, com foco na mitigação de riscos e na melhoria efetiva da qualidade de vida da população local.
A área de intervenção está localizada entre as ruas Pedro Latance e Benedito Basílio, no Jardim São Camilo, e deve beneficiar diretamente 1.833 famílias, totalizando 1.618 imóveis e cerca de 4.879 pessoas.
A secretária de Habitação Social, Kelly Galbieri, explica que esse é um projeto construído de forma integrada entre diversas secretarias, com muito diálogo técnico e sensibilidade social. “O Bairro Paulista Cidades Sustentáveis nos dá a oportunidade de transformar uma área que por muitos anos foi marcada por vulnerabilidades em um espaço de convivência, lazer e mais segurança. É um avanço significativo para o Jardim São Camilo e para a política habitacional de Jundiaí.”
Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas destacou a abrangência do programa habitacional no Estado. “Estamos chegando a todos os lugares de São Paulo com políticas públicas que fazem a diferença. O Casa Paulista é o maior programa habitacional da história do Estado e representa dignidade, sonhos realizados e mais qualidade de vida para milhares de famílias”, afirmou.
O secretário estadual Marcelo Branco reforçou a importância da parceria com os municípios. “Habitação acontece na ponta, nos bairros, onde as pessoas vivem. Por isso, a união entre Estado e prefeituras é fundamental para garantir entregas concretas e melhorar a vida de quem mais precisa”, destacou.
Sobre o Programa Bairro Paulista Cidades Sustentáveis
O Bairro Paulista Cidades Sustentáveis integra o programa Casa Paulista, que atua em quatro frentes:
- concessão de crédito imobiliário;
- construção de moradias populares;
- regularização fundiária;
- e execução de obras de urbanização e melhorias habitacionais e urbanas.
Jundiaí foi contemplada no eixo de Melhorias Habitacionais e Urbanas, um programa que apoia intervenções em infraestrutura verde, requalificação de espaços públicos, áreas de lazer e mobilidade, com foco na adaptação às mudanças climáticas, conforto urbano e desenvolvimento sustentável.
Em todo o Estado, 120 municípios foram contemplados, com investimento estimado de R$ 72 milhões, reforçando o compromisso do Governo de São Paulo com cidades mais resilientes, inclusivas e preparadas para o futuro.