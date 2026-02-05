Jundiaí foi contemplada com investimento de R$1 milhão do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Bairro Paulista Cidades Sustentáveis, voltado à promoção de melhorias urbanas, sustentabilidade e qualidade de vida nos municípios paulistas. Os recursos serão destinados à requalificação de área pública no Jardim São Camilo, uma das regiões que historicamente demandam ações estruturantes do poder público.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, o investimento do Governo do Estado no Jardim São Camilo representa um passo muito importante para Jundiaí. “Estamos falando de um bairro que aguarda respostas efetivas do poder público há décadas. Esse recurso nos permite avançar em um projeto que une urbanização, lazer, segurança e dignidade para as famílias, sempre com foco no desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida da população.”

A autorização do convênio foi anunciada na manhã de quinta-feira (4), durante cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, além do prefeito Gustavo Martinelli e da secretária de Habitação de Jundiaí, Kelly Cristina Galbieri.