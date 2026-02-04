É o segundo caso de morte pela doença registrado no Estado em 2026. O primeiro foi o de um homem morador da cidade de Nova Guataporanga, a 658 quilômetros da capital paulista.

O Estado de São Paulo registrou a segunda morte por dengue em 2026. Trata-se de um homem de 63 anos, morador de Jacareí. Segundo a Secretaria de Saúde do Município, a infecção por dengue foi confirmada em amostras enviadas ao Instituto Adolfo Lutz. O óbito foi registrado no último dia 27 de janeiro.

O município de Jacareí está localizado no Departamento Regional de Saúde (DRS) de Taubaté e possui 451 casos confirmados de dengue e 12 em investigação, segundo o Painel de Arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, atualizado nesta quarta-feira (4).

Até o momento, o estado de São Paulo confirmou 4.373 casos de dengue. Outros 7.983 e 18 mortes permanecem em investigação.

Jundiaí

O Painel de Arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, atualizado nesta quarta-feira (4), indica que Jundiaí registra em 2026 sete casos prováveis de dengue. Um deles já foi confirmado e seis permanecem em investigação. Dois foram descartados por falta de diagnóstico. Em 2025, o município registrou 7.768 casos confirmados da doença e três mortes.

Sintomas e cuidados