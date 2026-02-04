Menos de cinco horas após a Justiça de Jundiaí expedir um mandado de prisão, um homem suspeito de furto foi localizado e preso por acaso por guardas municipais de Apoio Tático, durante patrulhamento em uma área de mata conhecida por concentração de usuários de drogas (cracolândia), na Comunidade Meias Aço. A prisão ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (4).
Os GMs Zarantonello, Fialho e Rafael realizavam patrulhamento por volta das 18h, quando perceberam o nervosismo de um homem que saía da mata. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu, sendo perseguido e detido pelos agentes.
Questionado sobre a tentativa de fuga, o suspeito afirmou que havia acabado de fumar uma pedra de crack e que se assustou com a presença da equipe.
Durante consulta aos antecedentes criminais, os guardas constataram que o homem é velho conhecido das forças policiais, com vasta ficha criminal por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas.
Na verificação de mandados de prisão em aberto, os agentes descobriram que a Justiça havia expedido, poucas horas antes, um mandado por furto contra ele. Diante disso, o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial.
O mandado foi cumprido, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.