Menos de cinco horas após a Justiça de Jundiaí expedir um mandado de prisão, um homem suspeito de furto foi localizado e preso por acaso por guardas municipais de Apoio Tático, durante patrulhamento em uma área de mata conhecida por concentração de usuários de drogas (cracolândia), na Comunidade Meias Aço. A prisão ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (4).

Os GMs Zarantonello, Fialho e Rafael realizavam patrulhamento por volta das 18h, quando perceberam o nervosismo de um homem que saía da mata. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu, sendo perseguido e detido pelos agentes.

Questionado sobre a tentativa de fuga, o suspeito afirmou que havia acabado de fumar uma pedra de crack e que se assustou com a presença da equipe.