A partir desta quinta-feira (5), trabalhadores poderão consultar se têm direito ao Abono Salarial em 2026. A consulta referente ao ano-base 2024 pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.
O primeiro lote de pagamento será liberado no dia 16 de fevereiro - no valor de R$ 2,5 bilhões - para trabalhadores nascidos em janeiro. Os valores ficarão disponíveis aos beneficiários até o fim do calendário em 30 de dezembro.
LEIA MAIS:
É possível consultar o valor do benefício, data do depósito e banco responsável pelo pagamento. No total, os pagamentos somam R$ 32,3 bilhões e são distribuídos de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Em 2026, o abono salarial varia de R$ 136,00 a R$ 1.621,00.
Beneficiários
R$ 2,29 bilhões serão pagos a 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada, com inscrição no Programa de Integração Social (PIS), por meio da Caixa Econômica Federal.
Outros R$ 301,9 milhões serão distribuídos entre 217,2 mil servidores públicos, com inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), por meio do Banco do Brasil.
As informações referentes aos requisitos que o trabalhador deve atender para receber o benefício e sobre as formas de pagamento por meio dos dois bancos credenciados podem ser consultadas no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, pelos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, nas unidades das superintendências regionais do Trabalho ou na central Alô Trabalho, pelo telefone 158.