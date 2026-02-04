A partir desta quinta-feira (5), trabalhadores poderão consultar se têm direito ao Abono Salarial em 2026. A consulta referente ao ano-base 2024 pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

O primeiro lote de pagamento será liberado no dia 16 de fevereiro - no valor de R$ 2,5 bilhões - para trabalhadores nascidos em janeiro. Os valores ficarão disponíveis aos beneficiários até o fim do calendário em 30 de dezembro.

LEIA MAIS: