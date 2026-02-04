Crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares terão direito a sessões mensais de cinema adaptadas em todo o Estado de São Paulo. A Lei n° 18.394 de 2 de fevereiro de 2026 foi sancionada nesta quarta-feira (4) pelo Governo e garante a promoção da inclusão e o acesso à cultura, estabelecendo padrões técnicos que garantam o conforto sensorial desse público.

A nova legislação determina que as salas de cinema deverão realizar ao menos uma sessão mensal com ajustes específicos, a exemplo da iluminação e do som. Além disso, as famílias terão acesso irrestrito, podendo entrar e sair da sala a qualquer momento durante a exibição. As sessões adaptadas deverão ser identificadas na entrada com o símbolo mundial do espectro autista.

