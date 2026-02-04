Entre os municípios contemplados está Jundiaí, que figura no novo projeto estratégico do Estado também apresentado nesta quarta-feira, o ‘Novas Centralidades’, voltado à integração de moradia, mobilidade e desenvolvimento econômico.

O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (4) um pacote de investimentos habitacionais de R$ 6,4 bilhões para 37 mil novas moradias e ações urbanas em 251 cidades. A iniciativa reúne frentes do ‘Casa Paulista’, com autorizações para início imediato de novas construções, obras em parceria com prefeituras, melhorias habitacionais e projetos estruturantes integrados a eixos ferroviários.

“A gente está chegando em todos os lugares do estado. A gente está preocupado em dar dignidade e fazer a diferença. Com 81 mil residências entregues em três anos, é como se a gente estivesse entregando mais de 70 habitações todos os dias. É isso o que está acontecendo aqui com o Casa Paulista. É o maior programa de moradia da história do estado de São Paulo. Isso é realizar sonhos e isso não tem preço”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

O pacote anunciado pelo Governo inclui R$ 1,9 bilhão para construir 10.050 moradias em 146 municípios, por meio da produção direta da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e da modalidade Carta de Credito Associativa (CCA). Mais 23 mil moradias serão construídas a longo prazo em 10 municípios na Grande São Paulo e região de Campinas. Outra parte dos investimentos será aplicada em iniciativas de infraestrutura, espaços públicos e mobilidade pelo programa ‘Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis’, com R$ 72 milhões em convênios municipais.

O pacote inclui convênios com nove municípios pelas modalidades Casa Paulista – Preço Social e Casa Paulista – CCI Municípios. O Preço Social viabiliza casa própria para famílias de baixa renda em terrenos públicos, com valores abaixo do mercado. Já o Casa Paulista – CCI Municípios fortalece a atuação das prefeituras no fomento local ao somar subsídios municipais às Cartas de Crédito Imobiliárias do Estado, aplicadas a fundo perdido para atendimento a famílias com renda de até três salários mínimos. Os subsídios vão de R$ 10 mil a R$ 16 mil, dependendo da cidade em que está localizado o imóvel.

Novas Centralidades