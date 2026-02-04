Agora é hora de adquirir aqueles itens da estação que ficaram faltando em suas compras. As vitrines das lojas do Maxi Shopping vão estar repletas de produtos promocionais que agregam qualidade, preços atrativos e facilidade de pagamento na tão aguardada ‘Liquidação de Verão 96 Horas de Máxima Loucura’, que acontece de 4 a 8 de fevereiro.

Nesse período, o clima de liquidação toma conta de todo o shopping, com promoções de calçados; vestuário; acessórios; cama, mesa e banho; eletroeletrônicos; e muito mais. Confira também nas redes sociais do Shopping (Instagram @maxishoppingoficial e Facebook @MaxiShoppingJundiai) e fique antenado nas ofertas.

“A liquidação cria um cenário positivo para todos, unindo ofertas imperdíveis para os consumidores e excelentes oportunidades de venda para os lojistas”, ressalta a gerente de marketing, Silvia Helena Orenga Sandoval.

Serviço