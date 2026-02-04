Apesar das fortes chuvas registradas em diversas regiões de São Paulo, o Governo afirma que os volumes não têm se concentrado nos reservatórios de água. O conceito da campanha ‘Gota por gota. Mais do que Nunca’ busca reforçar a necessidade de consumo consciente de água e atualização de hábitos cotidianos, a partir da evolução do conceito da campanha anterior, ‘Gota por Gota. Todos por Todos’.

Uma nova campanha institucional lançada pelo Governo de São Paulo alerta a população para a importância da conscientização sobre a economia de água. Dados revelam que a seca enfrentada pelo Estado é uma das mais graves dos últimos 10 anos.

A publicidade traz orientações práticas para o uso responsável da água, como reduzir o tempo de banho, fechar a torneira ao escovar os dentes ou lavar a louça e evitar o uso de mangueira na limpeza de áreas externas. Ao apresentar comparativos do volume de água economizado em cada ação, a campanha busca engajar os paulistas e evidenciar que pequenas mudanças individuais têm impacto direto na preservação dos reservatórios e na segurança do abastecimento.

A propaganda ressalta também as ações do Governo para ampliar a eficiência do monitoramento e fortalecer a segurança hídrica, com investimentos superiores a R$ 25 bilhões voltados à superação de problemas históricos e à garantia do abastecimento para a população, tanto no presente quanto no futuro.

A campanha pode ser conferida nos canais de TV abertos e fechados, emissoras de rádio, mídias digitais e Out of Home (OOH). A ação terá continuidade ao longo dos próximos meses.