FLAGRANTE

Namorado é preso suspeito de agressão em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
A PM foi acionada pela vítima e prendeu o suspeito
A PM foi acionada pela vítima e prendeu o suspeito

Uma mulher acionou a Polícia Militar nesta terça-feira (3) para denunciar o namorado por agressão, no Jardim São Camilo, em Jundiaí. O homem acabou preso.

Quando os policiais chegaram ao local, acionados pela vítima, ela estava do lado de fora da residência, segurando a filha de 1 ano no colo. Ela relatou que havia acabado de ser agredida pelo namorado e indicou onde ele se encontrava. Apesar da denúncia, a mulher não apresentava lesões aparentes.

O suspeito foi abordado e afirmou que houve apenas uma discussão, negando ter cometido agressão.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a autoridade de plantão determinou a prisão em flagrante do homem.

