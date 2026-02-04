Uma discussão por causa da organização da casa terminou com a prisão de um homem por violência doméstica, lesão corporal e ameaça contra a própria irmã, no Jardim Vera Cruz, em Jundiaí. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica envolvendo irmãos. No local, a vítima relatou que, durante uma discussão, o irmão passou a ameaçá-la e agredi-la fisicamente.

Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito confirmou a versão apresentada pela irmã. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.