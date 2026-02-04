Um homem foi preso por guardas municipais na manhã desta quarta-feira (4), suspeito de furtar fios da base desativada do Canil da Guarda Municipal, localizada na avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí. Um comparsa não foi localizado.
A Central de Operações Táticas (COT) recebeu informações e imagens que mostravam dois homens arrastando fios, recém-furtados da antiga base.
Os dados foram repassados às equipes em patrulhamento, que iniciaram buscas em pontos estratégicos da cidade.
Na rua José Maria Whitaker, no Jardim São Camilo, os GMs Evaristo e Abreu localizaram um dos suspeitos e realizaram a abordagem.
Durante a ação, o homem confessou o furto, mas afirmou que os fios ficaram com o comparsa, que teria a intenção de vendê-los.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.