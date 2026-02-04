Um homem foi preso por guardas municipais na manhã desta quarta-feira (4), suspeito de furtar fios da base desativada do Canil da Guarda Municipal, localizada na avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí. Um comparsa não foi localizado.

A Central de Operações Táticas (COT) recebeu informações e imagens que mostravam dois homens arrastando fios, recém-furtados da antiga base.

Os dados foram repassados às equipes em patrulhamento, que iniciaram buscas em pontos estratégicos da cidade.