04 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FERROVIÁRIOS

Base desativada do Canil é alvo de ladrões; um suspeito foi preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O GM Evaristo conduz o suspeito à carceragem da Central de Flagrantes
O GM Evaristo conduz o suspeito à carceragem da Central de Flagrantes

Um homem foi preso por guardas municipais na manhã desta quarta-feira (4), suspeito de furtar fios da base desativada do Canil da Guarda Municipal, localizada na avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí. Um comparsa não foi localizado.

A Central de Operações Táticas (COT) recebeu informações e imagens que mostravam dois homens arrastando fios, recém-furtados da antiga base.

Os dados foram repassados às equipes em patrulhamento, que iniciaram buscas em pontos estratégicos da cidade.

Na rua José Maria Whitaker, no Jardim São Camilo, os GMs Evaristo e Abreu localizaram um dos suspeitos e realizaram a abordagem.

Durante a ação, o homem confessou o furto, mas afirmou que os fios ficaram com o comparsa, que teria a intenção de vendê-los.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários