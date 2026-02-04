04 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PRESO

PMs precisam só atravessar a rua para efetuar prisão em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os PMs levaram o pai devedor para o Plantão Policial
Os PMs levaram o pai devedor para o Plantão Policial

Graças a uma denúncia feita pelo Disque Denúncia (181), policiais militares do 11º Batalhão precisaram apenas atravessar a rua do batalhão, no bairro Anhangabaú, em Jundiaí, nesta terça-feira (3), para capturar um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia, no valor de R$ 13 mil.

A Polícia Militar recebeu a informação de que o pai devedor compareceria a uma consulta médica em uma clínica localizada em frente ao batalhão.

De posse das características do suspeito e do veículo utilizado por ele, os policiais o reconheceram e realizaram a abordagem no momento em que ele chegava à clínica.

Após a checagem dos dados pessoais, foi confirmado que se tratava do homem procurado por dívida de pensão alimentícia.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado judicial foi cumprido.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários