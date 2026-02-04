Graças a uma denúncia feita pelo Disque Denúncia (181), policiais militares do 11º Batalhão precisaram apenas atravessar a rua do batalhão, no bairro Anhangabaú, em Jundiaí, nesta terça-feira (3), para capturar um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia, no valor de R$ 13 mil.

A Polícia Militar recebeu a informação de que o pai devedor compareceria a uma consulta médica em uma clínica localizada em frente ao batalhão.

De posse das características do suspeito e do veículo utilizado por ele, os policiais o reconheceram e realizaram a abordagem no momento em que ele chegava à clínica.