O Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), da Prefeitura de Jundiaí, completa 30 anos em 2026 como uma das principais políticas públicas municipais voltadas à inclusão de pessoas com deficiência por meio do esporte. Criado em 1995 e com início das atividades em 1996, o programa atende atualmente mais de 300 alunos, com acompanhamento de 32 profissionais de educação física, oferecendo atividades gratuitas que vão da iniciação esportiva ao alto rendimento.

SOBRE O PROJETO

Voltado a pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltipla, além de pessoas com transtornos mentais e do espectro autista, o PEAMA tem como eixo central a democratização do acesso ao esporte. As ações também favorecem a aproximação com o meio acadêmico, ao proporcionar vivências práticas a estudantes e futuros profissionais de diferentes áreas relacionadas à atividade física e inclusão.