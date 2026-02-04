O Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), da Prefeitura de Jundiaí, completa 30 anos em 2026 como uma das principais políticas públicas municipais voltadas à inclusão de pessoas com deficiência por meio do esporte. Criado em 1995 e com início das atividades em 1996, o programa atende atualmente mais de 300 alunos, com acompanhamento de 32 profissionais de educação física, oferecendo atividades gratuitas que vão da iniciação esportiva ao alto rendimento.
SOBRE O PROJETO
Voltado a pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltipla, além de pessoas com transtornos mentais e do espectro autista, o PEAMA tem como eixo central a democratização do acesso ao esporte. As ações também favorecem a aproximação com o meio acadêmico, ao proporcionar vivências práticas a estudantes e futuros profissionais de diferentes áreas relacionadas à atividade física e inclusão.
O programa disponibiliza 16 modalidades esportivas, entre elas atletismo, natação, ciclismo, dança, futsal, goalball, bocha, musculação e atividades náuticas. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira no CECE Dr. Nicolino de Luca (Bolão), no CECE Benedito de Lima e no Parque da Cidade. Para participar, é necessário residir em Jundiaí, ter mais de cinco anos e se inscrever para o sorteio de vagas, divulgado nos canais oficiais da Prefeitura.
Ao longo de sua trajetória, o PEAMA também estruturou festivais e projetos voltados à vivência esportiva inclusiva, reunindo alunos do programa e de instituições da região em eventos adaptados e não competitivos. Entre eles estão festivais de atletismo, dança, bocha, capoeira e ciclismo, além de iniciativas como PEAMA nas Escolas, Encontro de Famílias e Desafio sobre Rodas, com foco na socialização e na experiência positiva dos participantes.
RECONHECIMENTO
Em 2025, o programa ganhou destaque nacional com três reconhecimentos no Prêmio Bicicleta Brasil, do Governo Federal. Projetos desenvolvidos no âmbito do PEAMA, em parceria com a Associação Jundiaiense de Esportes Paralímpicos (AJEP), ficaram entre os melhores do país em categorias voltadas à saúde, qualidade de vida e cultura da bicicleta. No mesmo período, o PEAMA passou a ser instituído como política esportiva municipal permanente.
As vagas para este ano ainda não foram abertas, mas a Secretaria de Esporte e Lazer já planeja a abertura do edital para receber novos alunos.