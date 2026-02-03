A divulgação do curso será realizada junto aos grupos frequentadores dos CRAS e do Centro de Convivência do Idoso (CCI), reforçando o compromisso do município com o envelhecimento ativo e a inclusão digital da população idosa.

Pessoas idosas atendidas pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI) Argos e pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Jundiaí poderão participar de um curso de letramento e iniciação digital a partir do dia 23 de fevereiro.

Com carga horária de quatro horas, o curso, oferecido pela Escola de Gestão Pública (EGP), tem como objetivo ampliar o acesso da população idosa às ferramentas digitais, contribuindo para a autonomia, a inclusão social e o uso mais seguro de tecnologias no dia a dia, especialmente dos smartphones.

A turma inicial contará com 20 participantes e, conforme a demanda, novas turmas serão abertas nas semanas seguintes. As aulas serão ministradas por profissionais da EGP, com apoio da rede municipal de assistência social.

Para a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, a iniciativa representa um avanço importante. “Promover o acesso ao conhecimento digital é promover cidadania. Esse curso fortalece a autonomia das pessoas idosas, amplia as possibilidades de participação social e contribui para que elas acompanhem as transformações do mundo atual com mais segurança e confiança”, destaca.