Jundiaí registrou um aumento significativo no número de acidentes com óbitos envolvendo motociclistas em 2025. De acordo com dados do Infosiga, o município contabilizou 36 sinistros com mortes entre janeiro e dezembro de 2025, número 38,5% maior do que o registrado no mesmo período de 2024, quando houve 26 ocorrências. O crescimento mantém uma tendência de alta, já que de 2023 para 2024 o aumento havia sido de 8,3%, passando de 24 para 26 acidentes fatais. Somente no mês de dezembro de 2025, foram registrados quatro óbitos de motociclistas, o mesmo número observado em dezembro de 2024.
O levantamento engloba vias urbanas, estradas e rodovias. Diante desse cenário, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), firmou uma parceria com a empresa Mila Moto para a capacitação de motociclistas. A iniciativa consta em publicação oficial do dia 23 de janeiro e prevê a realização de 12 cursos, com 20 participantes por turma, totalizando 240 motociclistas capacitados ao longo de 12 meses.
Segundo a prefeitura, o objetivo do curso é aprimorar a pilotagem, com foco principalmente em recém-habilitados, por meio de aulas teóricas e práticas. Entre os temas abordados estão técnicas de frenagem, realização de curvas, manutenção da motocicleta, leitura do fluxo de trânsito, avaliação das condições do piso e outros aspectos fundamentais para uma condução segura e defensiva.
Segundo a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, a ação integra o Programa de Segurança do Motociclista. “Esta é uma das estratégias de segurança viária que envolve parceiros dos setores público, privado e da sociedade civil, com o objetivo de diminuir o número de motociclistas envolvidos em sinistros, especialmente os fatais”, afirma.
A parceria não terá custos para o município, e os detalhes sobre datas, locais e inscrições serão divulgados nos próximos dias. Para Doca Schievano, diretor comercial da Mila Moto, a iniciativa aposta na educação como ferramenta de transformação. “Investir em educação no trânsito é investir em vidas. Nossa intenção ao oferecer cursos gratuitos é ampliar o acesso à informação e fortalecer a cultura da pilotagem consciente, contribuindo para um trânsito mais seguro”, destaca.