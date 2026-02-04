Jundiaí registrou um aumento significativo no número de acidentes com óbitos envolvendo motociclistas em 2025. De acordo com dados do Infosiga, o município contabilizou 36 sinistros com mortes entre janeiro e dezembro de 2025, número 38,5% maior do que o registrado no mesmo período de 2024, quando houve 26 ocorrências. O crescimento mantém uma tendência de alta, já que de 2023 para 2024 o aumento havia sido de 8,3%, passando de 24 para 26 acidentes fatais. Somente no mês de dezembro de 2025, foram registrados quatro óbitos de motociclistas, o mesmo número observado em dezembro de 2024.

O levantamento engloba vias urbanas, estradas e rodovias. Diante desse cenário, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), firmou uma parceria com a empresa Mila Moto para a capacitação de motociclistas. A iniciativa consta em publicação oficial do dia 23 de janeiro e prevê a realização de 12 cursos, com 20 participantes por turma, totalizando 240 motociclistas capacitados ao longo de 12 meses.

Segundo a prefeitura, o objetivo do curso é aprimorar a pilotagem, com foco principalmente em recém-habilitados, por meio de aulas teóricas e práticas. Entre os temas abordados estão técnicas de frenagem, realização de curvas, manutenção da motocicleta, leitura do fluxo de trânsito, avaliação das condições do piso e outros aspectos fundamentais para uma condução segura e defensiva.