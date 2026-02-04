04 de fevereiro de 2026
PREVENÇÃO

Acidentes com mortes de motociclistas aumentam 38,5% em Jundiaí

Por Felipe Torezim | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Acidentes com óbitos envolvendo motociclistas registra alta desde 2024
Jundiaí registrou um aumento significativo no número de acidentes com óbitos envolvendo motociclistas em 2025. De acordo com dados do Infosiga, o município contabilizou 36 sinistros com mortes entre janeiro e dezembro de 2025, número 38,5% maior do que o registrado no mesmo período de 2024, quando houve 26 ocorrências. O crescimento mantém uma tendência de alta, já que de 2023 para 2024 o aumento havia sido de 8,3%, passando de 24 para 26 acidentes fatais. Somente no mês de dezembro de 2025, foram registrados quatro óbitos de motociclistas, o mesmo número observado em dezembro de 2024.

O levantamento engloba vias urbanas, estradas e rodovias. Diante desse cenário, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), firmou uma parceria com a empresa Mila Moto para a capacitação de motociclistas. A iniciativa consta em publicação oficial do dia 23 de janeiro e prevê a realização de 12 cursos, com 20 participantes por turma, totalizando 240 motociclistas capacitados ao longo de 12 meses.

Segundo a prefeitura, o objetivo do curso é aprimorar a pilotagem, com foco principalmente em recém-habilitados, por meio de aulas teóricas e práticas. Entre os temas abordados estão técnicas de frenagem, realização de curvas, manutenção da motocicleta, leitura do fluxo de trânsito, avaliação das condições do piso e outros aspectos fundamentais para uma condução segura e defensiva.

Segundo a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, a ação integra o Programa de Segurança do Motociclista. “Esta é uma das estratégias de segurança viária que envolve parceiros dos setores público, privado e da sociedade civil, com o objetivo de diminuir o número de motociclistas envolvidos em sinistros, especialmente os fatais”, afirma.

A parceria não terá custos para o município, e os detalhes sobre datas, locais e inscrições serão divulgados nos próximos dias. Para Doca Schievano, diretor comercial da Mila Moto, a iniciativa aposta na educação como ferramenta de transformação. “Investir em educação no trânsito é investir em vidas. Nossa intenção ao oferecer cursos gratuitos é ampliar o acesso à informação e fortalecer a cultura da pilotagem consciente, contribuindo para um trânsito mais seguro”, destaca.

