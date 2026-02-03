Entre tantos encontros, sabores e tradições que marcam a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, um momento especial emocionou o público no último fim de semana: a visita dos idosos atendidos pela Cidade Vicentina, entidade que há anos participa do evento não apenas com um estande solidário, mas também proporcionando aos seus assistidos a experiência de vivenciar a festa de perto.

Todos os anos, a Cidade Vicentina marca presença na Festa da Uva com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção de seus serviços e, ao mesmo tempo, incluir os idosos em um passeio aguardado com grande expectativa. Para muitos deles, a visita vai muito além do lazer, é um reencontro com lembranças, histórias e emoções.

