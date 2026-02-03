Entre tantos encontros, sabores e tradições que marcam a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, um momento especial emocionou o público no último fim de semana: a visita dos idosos atendidos pela Cidade Vicentina, entidade que há anos participa do evento não apenas com um estande solidário, mas também proporcionando aos seus assistidos a experiência de vivenciar a festa de perto.
Todos os anos, a Cidade Vicentina marca presença na Festa da Uva com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção de seus serviços e, ao mesmo tempo, incluir os idosos em um passeio aguardado com grande expectativa. Para muitos deles, a visita vai muito além do lazer, é um reencontro com lembranças, histórias e emoções.
De acordo com a administradora da entidade, Noeli Cristina Cardoso de Sá, a ansiedade para o passeio começa dias antes. “Essa visita é muito esperada por eles. Tivemos idosos que já estavam com a roupa separada desde segunda-feira, contando os dias. A expectativa é enorme, e isso nos mostra o quanto esse momento é importante”, relatou.
Segundo Noeli, a Festa da Uva desperta uma forte memória afetiva nos idosos. “Para muitos, a festa faz parte da história de vida. Temos aqui um idoso que trabalhou na limpeza da Festa da Uva anos atrás, e voltar ao parque o emociona profundamente. Outros se lembram da época em que vinham com a família. Ver o sorriso no rosto deles, a emoção nos olhos, é algo que não tem preço. Somos muito felizes por poder proporcionar essa experiência”, destacou.
Quem visita a Festa da Uva também pode colaborar com a entidade. A Cidade Vicentina participa do evento com o Café Vicentino, localizado na Vila do Vinho, oferecendo opções de salgados, sucos e cafés. Toda a renda arrecadada é revertida para a manutenção dos atendimentos da instituição.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, ressaltou que a presença das entidades socioassistenciais reforça o caráter solidário da Festa da Uva. “A Festa da Uva é um evento que vai muito além da cultura, da gastronomia e da agricultura. Ela tem um papel social fundamental. Neste ano, ampliamos significativamente a participação das entidades socioassistenciais, passando de 41 para 66 instituições, um aumento de cerca de 61%. Isso mostra que a festa é feita para todos e que gera impacto positivo direto na vida de muitas pessoas”, afirmou.
A Festa da Uva segue reafirmando seu compromisso com a solidariedade, promovendo inclusão, acolhimento e oportunidades para que entidades como a Cidade Vicentina continuem transformando vidas. Um evento que celebra a tradição de Jundiaí, mas que também emociona pelo cuidado com as pessoas e pelo fortalecimento dos laços comunitários.