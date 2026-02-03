03 de fevereiro de 2026
FOI PRESO

PM flagra homem tentando arrombar container cheio de ferramentas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Os PMs o prenderam em flagrante por tentativa de furto
Os PMs o prenderam em flagrante por tentativa de furto

Um homem foi preso por tentativa de furto a um imóvel em construção na rua Doutor Antenor Soares Gandra, no Jardim Pacaembu, em Jundiaí. A prisão foi feita por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão.

O dono da construção telefonou para a PM informando que havia um furto em andamento em seu imóvel. Equipes foram até o local e, quando chegaram, o ladrão ainda estava no local, tentando arrombar um container cheio de ferramentas.

Ele foi detido e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

