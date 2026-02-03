Uma mulher fugiu de casa no bairro Cidade Nova, em Jundiaí, após ser agredida pelo marido. Durante a fuga, ela encontrou uma equipe da Polícia Militar, a quem pediu ajuda. O agressor foi preso.

Os policiais prestavam apoio em uma ocorrência na avenida Doutor Antenor Soares Gandra, quando foram abordados pela vítima, que estava assustada e com lesões aparentes pelo corpo. Ela relatou que havia acabado de fugir da residência após sofrer agressões do marido.

A mulher foi colocada na viatura e os PMs se deslocaram até a casa da família, onde fizeram contato com o suspeito.