03 de fevereiro de 2026
MARIDO PRESO

Mulher foge de casa após ser agredida e pede ajuda a PMs

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os PMs foram até a residência e prenderam o marido
Uma mulher fugiu de casa no bairro Cidade Nova, em Jundiaí, após ser agredida pelo marido. Durante a fuga, ela encontrou uma equipe da Polícia Militar, a quem pediu ajuda. O agressor foi preso.

Os policiais prestavam apoio em uma ocorrência na avenida Doutor Antenor Soares Gandra, quando foram abordados pela vítima, que estava assustada e com lesões aparentes pelo corpo. Ela relatou que havia acabado de fugir da residência após sofrer agressões do marido.

A mulher foi colocada na viatura e os PMs se deslocaram até a casa da família, onde fizeram contato com o suspeito.

O homem apresentava comportamento nervoso e agressivo, mas não resistiu à abordagem. Após os procedimentos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante.

