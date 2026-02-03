Um criminoso com antecedentes por receptação foi preso nesta segunda-feira (2) por policiais militares rodoviários, após ser flagrado com um carro furtado na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva.
Durante patrulhamento pela via, os agentes notaram um Gol circulando com a lâmpada dianteira em desacordo, o que motivou a abordagem.
Na revista pessoal, os policiais localizaram dois pinos de cocaína com o condutor. Em seguida, durante a verificação veicular, foi constatado que a placa estava adulterada e que o automóvel possuía registro de furto.
Com apoio de outras equipes, a proprietária do veículo foi localizada e confirmou que o carro havia sido furtado em Limeira.
Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante.