03 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PM RODOVIÁRIA

Homem é preso na Bandeirantes com carro furtado e cocaína

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os PMs encontraram com ele dois pinos de cocaína
Os PMs encontraram com ele dois pinos de cocaína

Um criminoso com antecedentes por receptação foi preso nesta segunda-feira (2) por policiais militares rodoviários, após ser flagrado com um carro furtado na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva.

Durante patrulhamento pela via, os agentes notaram um Gol circulando com a lâmpada dianteira em desacordo, o que motivou a abordagem.

Na revista pessoal, os policiais localizaram dois pinos de cocaína com o condutor. Em seguida, durante a verificação veicular, foi constatado que a placa estava adulterada e que o automóvel possuía registro de furto.

Com apoio de outras equipes, a proprietária do veículo foi localizada e confirmou que o carro havia sido furtado em Limeira.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários