A solidariedade ganha destaque em mais uma edição do Bazar do Voluntariado do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV). O evento aberto ao público será realizado na terça-feira, 10 de fevereiro, das 8h às 16h, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, nº 350.

Tradicional e muito querido pela população da região, o bazar reúne variedade de produtos para toda a família, como roupas masculinas, femininas e infantis, calçados, acessórios, brinquedos, itens de decoração, eletrodomésticos, tapetes, utensílios domésticos e artigos de cama, mesa e banho. Os preços são acessíveis, variando de R$ 3 a R$ 50, com pagamento em dinheiro, Pix ou cartão de débito.

Mais do que uma oportunidade para boas compras, a iniciativa representa um gesto concreto de apoio ao hospital. “Toda a renda arrecadada é integralmente revertida em benefício dos pacientes e da instituição, fortalecendo o cuidado, promovendo esperança e gerando impacto positivo por meio de cada contribuição”, conta a Supervisora de Projetos Sociais, Viviane Rasera.

Doações