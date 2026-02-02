03 de fevereiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Procurado pela Justiça por ameaça é preso pela Força Tática

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde ficou preso
Um homem procurado pela Justiça pelo crime de ameaça foi capturado por policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão, na tarde desta segunda-feira (2), no Jardim Martins, em Jundiaí.

O setor de inteligência do batalhão repassou informações às equipes de Força Tática sobre o possível paradeiro do homem, que possuía mandado de prisão em aberto.

Os policiais se deslocaram até o endereço indicado e foram recebidos pelo próprio alvo. Após consulta aos dados pessoais, foi confirmada sua identidade como o procurado apontado pela inteligência.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado judicial foi devidamente cumprido.

