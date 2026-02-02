Um homem procurado pela Justiça pelo crime de ameaça foi capturado por policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão, na tarde desta segunda-feira (2), no Jardim Martins, em Jundiaí.

O setor de inteligência do batalhão repassou informações às equipes de Força Tática sobre o possível paradeiro do homem, que possuía mandado de prisão em aberto.

Os policiais se deslocaram até o endereço indicado e foram recebidos pelo próprio alvo. Após consulta aos dados pessoais, foi confirmada sua identidade como o procurado apontado pela inteligência.