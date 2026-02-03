Com a chegada do Carnaval, cresce a procura por serviços de customização de roupas, especialmente dos tradicionais abadás. Em Jundiaí, profissionais do ramo já registram um aumento de 30% na demanda em relação ao ano passado, motivado pela busca por peças mais sofisticadas, personalizadas e alinhadas ao estilo de cada folião, além de seguir uma linha mais sustentável
A costureira e empreendedora Luana Regina de Jesus Carvalho, que trabalha com consertos, roupas sob medida e vestidos de festa, afirma que o período carnavalesco é fundamental para o orçamento do início do ano. “Em relação ao ano passado, já tivemos um aumento de 30% até o momento na procura por customização para o Carnaval e acredito que esse número ainda pode crescer até o fim da temporada”, explica.
Segundo Luana, a customização de abadás acontece todos os anos no começo do calendário e se tornou uma alternativa importante para complementar a renda. “É um período difícil para todo empreendedor, então esse trabalho ajuda bastante. O pessoal pede muito pedrarias, paetês, franjas e aplicações. A ideia é ter uma peça diferente, confortável e bem-acabada, não algo simples que a pessoa mesma corta em casa.”
Essa tendência também é percebida no ateliê de Areta Freire Garcia Pereira, que trabalha com intervenções em diversos tipos de vestuário. Embora a customização de abadás seja uma das demandas mais conhecidas, ela ressalta que o trabalho vai além. Segundo ela, durante o Carnaval, a procura por criações mais elaboradas aumenta em torno de 2% a cada ano.
Areta Freire acredita que a customização é uma questão sustentável
“Realizamos customizações em qualquer tipo de peça, sem restrição de modelo. As customizações de abadás estão muito ligadas a transformações totais. Blusas podem virar tops, saias ou vestidos. Enxergamos o abadá como um tecido estampado que pode se transformar no que a pessoa quiser.”
Entre os pedidos mais comuns estão desde mudanças simples, como transformar camisas em regatas ou calças em shorts, até criações autorais, com uso intenso de brilho, paetês e bordados. Para este ano, o ateliê aposta também em novidades, como estampas exclusivas e bordados à máquina aplicados em peças personalizadas.
Areta acredita que o crescimento do setor está ligado a uma mudança de comportamento do consumidor. “Existe uma maior consciência sobre consumo sustentável e uma valorização da identidade individual. As pessoas querem fugir da produção em massa e investir em algo que represente quem elas são”, analisa.