Com a chegada do Carnaval, cresce a procura por serviços de customização de roupas, especialmente dos tradicionais abadás. Em Jundiaí, profissionais do ramo já registram um aumento de 30% na demanda em relação ao ano passado, motivado pela busca por peças mais sofisticadas, personalizadas e alinhadas ao estilo de cada folião, além de seguir uma linha mais sustentável

A costureira e empreendedora Luana Regina de Jesus Carvalho, que trabalha com consertos, roupas sob medida e vestidos de festa, afirma que o período carnavalesco é fundamental para o orçamento do início do ano. “Em relação ao ano passado, já tivemos um aumento de 30% até o momento na procura por customização para o Carnaval e acredito que esse número ainda pode crescer até o fim da temporada”, explica.

Segundo Luana, a customização de abadás acontece todos os anos no começo do calendário e se tornou uma alternativa importante para complementar a renda. “É um período difícil para todo empreendedor, então esse trabalho ajuda bastante. O pessoal pede muito pedrarias, paetês, franjas e aplicações. A ideia é ter uma peça diferente, confortável e bem-acabada, não algo simples que a pessoa mesma corta em casa.”