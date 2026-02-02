03 de fevereiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Pai devedor de R$ 4,5 mil de pensão vai ficar preso por 30 dias

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Ele foi conduzido ao DP, onde o mandado judicial foi cumprido

Um homem procurado pela Justiça por dívida de R$ 4.565,00 em pensão alimentícia foi capturado neste domingo (1), no bairro San Francisco, em Itatiba, por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão.

O cabo Spencer e o soldado De Matos receberam informações sobre o possível paradeiro do devedor e se dirigiram ao endereço indicado. No local, os policiais foram recebidos pelo próprio homem, que confirmou ter conhecimento do mandado de prisão expedido contra ele.

Diante da situação, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado judicial foi cumprido. Ele permanecerá preso pelo período de 30 dias, conforme determinação judicial.

