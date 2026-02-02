Um homem procurado pela Justiça por dívida de R$ 4.565,00 em pensão alimentícia foi capturado neste domingo (1), no bairro San Francisco, em Itatiba, por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão.

O cabo Spencer e o soldado De Matos receberam informações sobre o possível paradeiro do devedor e se dirigiram ao endereço indicado. No local, os policiais foram recebidos pelo próprio homem, que confirmou ter conhecimento do mandado de prisão expedido contra ele.

Diante da situação, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado judicial foi cumprido. Ele permanecerá preso pelo período de 30 dias, conforme determinação judicial.