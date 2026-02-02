O Colégio Divino Salvador está com inscrições abertas para o Coral Infantil. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro. Os participantes devem ter de 7 a 13 anos e não precisam ser alunos do colégio. Os ensaios serão sempre às terças-feiras, das 18h15 às 19h45, nas dependências do Divino, na Vila Arens.
Segundo a regente, Elaine Freitas, o objetivo do coral é o desenvolvimento musical, a contribuição para o desenvolvimento da linguagem e leitura, o fortalecimento da autoestima, a ampliação do repertório musical, o desenvolvimento da sensibilidade e criatividade tornando crianças mais seguras e confiantes, sensíveis e sociáveis. “Os ensaios são lúdicos, o que proporciona um aprendizado agradável e alegre”, reforça Elaine, lembrando que o coral tem o acompanhamento do pianista Douglas Silva.
LEIA MAIS:
O coral infantil foi criado em 1987 por Silmara Drezza, para aproximar as crianças do universo musical, permitindo o contato com a teoria, a percepção, a interpretação musical e cênica dos mais variados compositores, gêneros e temas. Desde então, o grupo vem se apresentando e se destacando em eventos do colégio, eventos municipais e regionais, como encontro de corais em São Paulo, Campinas, Campo Limpo, Mogi das Cruzes, Indaiatuba, Itu, Itatiba e diversas outras cidades.
Para outras informações o telefone de contato é o (11) 99836-9961.