Colégio Divino abre inscrições gratuitas para coral infantil

Colégio Divino Salvador
Os interessados em participar do coral não precisam ser alunos do colégio. As inscrições são gratuitas
Os interessados em participar do coral não precisam ser alunos do colégio. As inscrições são gratuitas

O Colégio Divino Salvador está com inscrições abertas para o Coral Infantil. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro. Os participantes devem ter de 7 a 13 anos e não precisam ser alunos do colégio. Os ensaios serão sempre às terças-feiras, das 18h15 às 19h45, nas dependências do Divino, na Vila Arens.

Segundo a regente, Elaine Freitas, o objetivo do coral é o desenvolvimento musical, a contribuição para o desenvolvimento da linguagem e leitura, o fortalecimento da autoestima, a ampliação do repertório musical, o desenvolvimento da sensibilidade e criatividade tornando crianças mais seguras e confiantes, sensíveis e sociáveis. “Os ensaios são lúdicos, o que proporciona um aprendizado agradável e alegre”, reforça Elaine, lembrando que o coral tem o acompanhamento do pianista Douglas Silva.

O coral infantil foi criado em 1987 por Silmara Drezza, para aproximar as crianças do universo musical, permitindo o contato com a teoria, a percepção, a interpretação musical e cênica dos mais variados compositores, gêneros e temas. Desde então, o grupo vem se apresentando e se destacando em eventos do colégio, eventos municipais e regionais, como encontro de corais em São Paulo, Campinas, Campo Limpo, Mogi das Cruzes, Indaiatuba, Itu, Itatiba e diversas outras cidades.

Para outras informações o telefone de contato é o (11) 99836-9961.

