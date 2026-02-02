O Colégio Divino Salvador está com inscrições abertas para o Coral Infantil. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro. Os participantes devem ter de 7 a 13 anos e não precisam ser alunos do colégio. Os ensaios serão sempre às terças-feiras, das 18h15 às 19h45, nas dependências do Divino, na Vila Arens.

Segundo a regente, Elaine Freitas, o objetivo do coral é o desenvolvimento musical, a contribuição para o desenvolvimento da linguagem e leitura, o fortalecimento da autoestima, a ampliação do repertório musical, o desenvolvimento da sensibilidade e criatividade tornando crianças mais seguras e confiantes, sensíveis e sociáveis. “Os ensaios são lúdicos, o que proporciona um aprendizado agradável e alegre”, reforça Elaine, lembrando que o coral tem o acompanhamento do pianista Douglas Silva.

