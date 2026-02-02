A iniciativa do Governo de São Paulo integra o projeto-piloto que marca o início da imunização no país com a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva.

A cidade de Mirassol, na região de São José do Rio Preto, deu início nesta segunda-feira (2) na vacinação gratuita contra a chikungunya. Poderão receber o imunizante moradores com idade entre 18 e 59 anos.

Nesta primeira etapa, a vacina será aplicada de forma estratégica em 10 municípios de quatro estados, selecionados pelo Ministério da Saúde com base em critérios epidemiológicos, tamanho populacional e viabilidade operacional para a introdução do imunizante em curto prazo.

Dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde apontam que em 2024 foram registrados 833 casos prováveis da doença em Mirassaol, o que justifica a escolha do município para o recebimento da vacina nesta primeira etapa.

“Estamos diante de um marco histórico para a saúde pública. Com 10 municípios em quatro estados, em São Paulo, Mirassol está entre os primeiros selecionados e, agora, cerca de 37.500 habitantes, de 18 a 59 anos, poderão receber a vacinação nos postos de saúde, e isso coloca a região na linha de frente de uma proteção inédita contra a chikungunya”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.