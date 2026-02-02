03 de fevereiro de 2026
EM JUNDIAÍ

GM prende homem por adulteração de sinal identificador automotor

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Ele foi preso em flagrante pelos GMs do Apoio Tático
Ele foi preso em flagrante pelos GMs do Apoio Tático

Guardas municipais do Apoio Tático prenderam um homem de 22 anos por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na manhã desta segunda-feira (2), em Jundiaí. A prisão ocorreu na rodovia João Cereser, próximo ao Parque da Cidade.

Os GMs Zarantonello, Fialho e Rafael receberam informações de que um indivíduo estaria circulando pelo Jardim Tulipas em uma motocicleta suspeita. Diante da denúncia, a equipe iniciou patrulhamento e localizou o suspeito, que foi abordado já na rodovia João Cereser.

Durante a vistoria, os guardas constataram que a motocicleta apresentava adulteração nos sinais identificadores. Questionado, o condutor afirmou ter pago R$ 2 mil pelo veículo em um suposto leilão e apresentou uma foto de um documento referente à compra, que não correspondia à motocicleta abordada.

Além disso, foi verificado que o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A motocicleta foi apreendida.

