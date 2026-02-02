Guardas municipais do Apoio Tático prenderam um homem de 22 anos por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na manhã desta segunda-feira (2), em Jundiaí. A prisão ocorreu na rodovia João Cereser, próximo ao Parque da Cidade.

Os GMs Zarantonello, Fialho e Rafael receberam informações de que um indivíduo estaria circulando pelo Jardim Tulipas em uma motocicleta suspeita. Diante da denúncia, a equipe iniciou patrulhamento e localizou o suspeito, que foi abordado já na rodovia João Cereser.

Durante a vistoria, os guardas constataram que a motocicleta apresentava adulteração nos sinais identificadores. Questionado, o condutor afirmou ter pago R$ 2 mil pelo veículo em um suposto leilão e apresentou uma foto de um documento referente à compra, que não correspondia à motocicleta abordada.