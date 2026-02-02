A Prefeitura de Jundiaí reforça o convite para o 1º Workshop de Passagem de Fauna, que acontece na próxima semana, dia 11 de fevereiro, no Sesc Jundiaí, das 8h às 13h. O evento reunirá profissionais, pesquisadores e interessados na temática ambiental para discutir estratégias de conectividade de habitats e redução de atropelamentos de fauna na APA Jundiaí-Cabreúva.
A iniciativa, promovida pelo Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), contará com a participação de especialistas da Cetesb, Ipê, Reet e da Prefeitura de Campinas, com palestras que abrangem desde o licenciamento ambiental até o monitoramento de passagens de fauna.
LEIA MAIS:
Segundo o diretor do Departamento de Meio Ambiente da SMPUMA, Guilherme Lima, o workshop é uma oportunidade de aprofundar o debate técnico e fortalecer parcerias. “Reunir diferentes instituições e profissionais permite ampliar o olhar sobre soluções eficazes para a proteção da fauna e para a gestão ambiental do território”, afirmou.
As inscrições seguem abertas e devem ser realizadas por meio do formulário on-line. O evento é presencial e as vagas são limitadas.
Serviço
Data: 11 de fevereiro de 2026
Horário: das 8h às 13h
Local: Sesc Jundiaí – Jardim Botânico
Inscrições: formulário on-line