A Prefeitura de Jundiaí reforça o convite para o 1º Workshop de Passagem de Fauna, que acontece na próxima semana, dia 11 de fevereiro, no Sesc Jundiaí, das 8h às 13h. O evento reunirá profissionais, pesquisadores e interessados na temática ambiental para discutir estratégias de conectividade de habitats e redução de atropelamentos de fauna na APA Jundiaí-Cabreúva.

A iniciativa, promovida pelo Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), contará com a participação de especialistas da Cetesb, Ipê, Reet e da Prefeitura de Campinas, com palestras que abrangem desde o licenciamento ambiental até o monitoramento de passagens de fauna.

