Telma Osorio da Silva, de 49 anos, descobriu um câncer, foi submetida a duas mastectomias, enfrentou três anos de tratamento e hoje celebra cada momento da vida usando o biquíni que sempre sonhou. Ela fez, em 2025, uma cirurgia de reconstrução mamária, com prótese e enxerto. “Além de a minha recuperação ter sido muito boa, o resultado me trouxe de volta a felicidade que a doença havia tirado. Me sinto outra mulher”, comemora.

Assim como Telma, muitas outras pacientes já tiveram a vida transformada pela reconstrução de mama, procedimento que voltou a ser realizado no município no ano passado, graças a uma parceria entre a Prefeitura de Jundiaí, por meio do Ambulatório da Saúde da Mulher, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) e o Hospital Universitário (HU).