Uma mulher foi presa na noite deste domingo (1º), em Itatiba, por maus-tratos, com agravante da Lei Menino Bernardo, contra a própria filha, de apenas 2 anos de idade. Segundo relatos de familiares à Polícia Militar, a mãe utilizou um chinelo para “corrigir” a criança e acabou acertando o olho da menina, provocando sangramento.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no Jardim do Engenho. No local, o cabo Spencer e o soldado De Matos, da 2ª Companhia do 49º Batalhão, fizeram contato com a mãe da criança, que admitiu ter usado um chinelo para aplicar um “corretivo” na filha, atingindo braços e pernas. Durante as agressões, um dos golpes acabou atingindo o rosto da criança, causando ferimento no olho.

Familiares da vítima se aproximaram durante o atendimento da ocorrência, entre eles a avó paterna, que relatou aos policiais que as agressões são recorrentes, não apenas contra a menina de 2 anos, mas também contra o irmão dela, de 1 ano de idade.